Искусственный интеллект учится понимать «язык» собак 2 10.06.2024, 8:59

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Первые результаты обнадеживающие.

Исследователи из Мичиганского университета разрабатывают инструменты искусственного интеллекта, которые помогут понять, что выражает лай собаки, пишет techinsider.

Ранее была учреждена научная премия, которая будет присваиваться ученым, добившимся прогресса в создании инструментов для межвидового двустороннего общения.

Джереми Коллер, председатель фонда, учредившего премию говорит: «Подобно тому, как Розеттский камень раскрыл тайны иероглифов, я убежден, что сила искусственного интеллекта поможет нам установить межвидовой диалог».

Работа ученых из Мичиганского университета была выполнена еще до учреждения премии, но она вполне укладывается в ее формат, и как раз основана на использовании ИИ.

Главная проблема, с которой столкнулись ученые при обучении модели ИИ декодированию вокализаций собак — это острая нехватка исходных данных. Если в записях человеческой речи никакого недостатка ученые не испытывают, но записей собак для обучения ИИ недостаточно.

Для решения задачи ученые использовали модель ИИ, которая первоначально была обучена на речи людей и хорошо понимает «на слух» несколько языков. Эту модель дообучили на небольшой базе данных с записями вокализаций собак.

Как говорят ученые, первые результаты обнадеживающие. Модель достаточно уверенно распознает и интерпретирует нюансы собачьего лая, которые люди не замечают.

ИИ успешно распознавал конкретных собак, достаточно надежно идентифицировал породу, определял пол животного. Кроме того модель успешно связывает вокализацию с контекстом, например, агрессивный лай она отличает от игрового.

Ученые говорят: «Это первый случай, когда методы, оптимизированные для человеческой речи, были применены для расшифровки вокализаций животных».