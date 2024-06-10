ATACMS в действии: ракеты накрыли объекты оккупантов в Крыму 3 10.06.2024, 10:48

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Четыре удара по Джанкою, шесть — по Евпатории.

Крымские паблики сообщают о серии взрывов как на территории самой Евпатории, так и в Первомайском, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах полуострова. На территории двух последних районов местные жители насчитали от 6 до 8 взрывов, информирует канал «Крымский ветер».

О четырех сильных «хлопках» сообщают жители Евпатории и Сакского района. Не исключено, что ВСУ нанесли удар по военному объекту в Наумовке.

Источник также выложил в Сеть фото из Евпатории, где зеленым обведена мечеть, а фиолетовым — место пожара. Паблик сообщает, что ракеты летели по вертикальной траектории, ПВО их не удалось перехватить.

Уже под утро стало известно, что с территории Джанкойского района в сторону Симферополя по Московской трассе ехали пожарные машины. Официальной информации нет ни от оккупационных властей, ни от Генштаба Украины.