Forbes: О чем свидетельствует уничтожение Су-57 10.06.2024, 10:56

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Россия плохо защищает свои самолеты.

Становится все более очевидным, что украинский БПЛА серьезно повредил и, возможно, уничтожил истребитель Су-57 российских ВВС в Астраханской области РФ на аэродроме «Ахтубинск».

Как пишет Forbes, вполне возможно, еще тогда же был поврежден еще один такой самолет. Это подтвердил представитель украинской разведки Андрей Юсов.

Военно-воздушные силы России сосредоточили в Ахтубинском государственном летно-испытательном центре много своих лучших боевых самолетов, в том числе новые истребители Су-35, беспилотники «Охотник» и, конечно, Су-57, которые являются ответом России американской Lockheed Martin F-22 истребителя-невидимки.

Еще в 2019 году на том аэродроме было по меньшей мере шесть двухмоторных сверхзвуковых Су-57. Наземные экипажи регулярно парковали реактивные самолеты под открытым небом, что вызвало резкий протест популярного форума российских авиаторов Fighterbomber.

В их Telegram-канале возмущались, почему спустя 28 месяцев войны России против Украины военно-воздушные силы не построили надежные укрытия для своих ценных самолетов. При этом Fighterbomber подтвердил, что СУ-57 получил осколочные повреждения во время субботнего налета.

«По цене только этого Су-57 можно было бы построить укрытие», - отметил Fighterbomber, добавив, что только «если вы не запугиваете [подрядчиков] попутно и не даете откатов».

Дефицит усиленных укрытий для самолетов не является исключительно российской проблемой. Украинцы также имеют дурную привычку время от времени парковать свои военные самолеты под открытым небом на аэродромах в зоне действия российских беспилотников «Ланцет».

Но украинцы наносят удары по российским аэродромам эффективнее врага - во многом благодаря росту запасов беспилотных летательных аппаратов большой дальности и относительной вялости россиян в принятии решений.

Командующие ВВС Украины часто, иногда более одного раза в день, разбрасывают свои самолеты по обширной сети небольших аэродромов и даже взлетно-посадочных полос на автомагистралях - все это в превентивных усилиях усложнить российские налеты на припаркованные самолеты. В то же время россияне этого не делают. Обычно, когда они меняют базу, это является результатом давно запланированного движения. Часто это происходит в ответ на то, что определенные базы постоянно подвергаются атакам украинских ракет или беспилотников.

Почему Ахтубинск особенный

«С его аэродромом, лабораториями, большими испытательными площадками, стрельбищами и интригующими новыми бункерными комплексами, Ахтубинский государственный летно-испытательный центр ... стал одним из самых ценных активов для Министерства обороны Российской Федерации», - утверждает нидерландский веб-сайт по наблюдению за самолетами Scramble.

Су-57 находятся там, потому что это лучшее и, возможно, единственное место, где можно проверить все качества этих реактивных самолетов.

Российские военно-воздушные силы могут не вывезти уцелевшие Су-57 из Ахтубинска, не поставив под угрозу развитие этого типа. Но если они оценят опасность, то могут прислушаться к совету Fighterbomber и построить какие-то укрытия. Украинская сторона надеется, что российская авиация не прислушается к этому разумному совету.