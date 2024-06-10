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Бобруйский Отелло пытался задушить жену из ревности

  • 10.06.2024, 14:22
Бобруйский Отелло пытался задушить жену из ревности

О приключениях жены мужчине сообщили «неравнодушные» граждане.

Ревнивый муж чуть не задушил жену и заработал «уголовку», пишет близкий к силовикам Telegram-канал.

Жители дома по улице Орджоникидзе в Бобруйске обратились в милицию после возникновения скандала между супругами.

По информации сотрудников, 37-летний мужчина вернулся домой спустя четыре месяца после рейса и узнал о том, что жена в его отсутствие общалась с посторонними и употребляла алкоголь.

Об этом мужчине сообщили «неравнодушные» граждане. Информация об активности его супруги вызвала яростную реакцию. По возвращении домой ревнивец устроил скандал и напал на 24-летнюю жену, пытаясь задушить ее.

В результате инцидента мужчине предъявлено обвинение в угрозе убийством.

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