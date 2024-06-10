В Польше произошел взрыв на заводе, выпускающем ЗРК 6 10.06.2024, 14:40

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Есть жертвы.

На польском оборонном предприятии Mesko S.A. произошел взрыв. Об этом сообщают RMF FM и Polsat. Факт происшествия польскими СМИ подтвердила глава предприятия Эльжбета Сренявска.

Взрыв на заводе, расположенном в Скажиску Каменней, произошел в отделении, производящем ракетное топливо. После взрыва возник пожар. Во время взрыва в цехе находились три человека. Один из них погиб.

На месте работают экстренные службы. Спасатели завершают тушение пожара.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Mesko S.A. поставляет свою продукцию для польской армии и вооруженных сил других стран НАТО. Предприятие в том числе производит портативные ЗРК Piorun, противотанковые ракеты и др.