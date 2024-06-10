Лукашенко боится ударов ATACMS 4 Telegram-канал «Ник и Майк»

10.06.2024, 14:38

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Щит из российских комплексов не спасет.

Новые виды вооружений, хотя новые они только для поля боя в Украине, прежде всего дальнобойные ракеты ATACMS, продолжают унижать Россию.

Очевидно, что на данный момент комплексы С300/С400 не могут их перехватывать, являясь при этом прекрасной мишенью для атак. Очередное уничтожение нескольких дорогостоящих комплексов сегодня ночью во временно оккупированном Крыму — отличное тому подтверждение.

Такие акции имеют сразу же несколько последствий.

О двух мы писали ранее: это выбивание России с международного рынка вооружений и понижение боевого духа тех, кто считал себя в безопасности в тылу либо под зонтиком ПВО.

Но есть еще одно и немаловажное. Страны НАТО, которые имеют на вооружении такие комплексы, будут охотнее передавать свои комплексы Украине, чтобы заменить на более эффективные системы вооружений.

Уничтожение Су-57 из этой же серии — очень болезненный удар по имиджу, за которым остался только пиар.

Во дворце синепалого каждая новость об уничтожении С300/С400 вызывает необходимость менять памперс, потому что, оказывается, максимум на что способен щит, это зафиксировать попадание по той или иной цели.

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