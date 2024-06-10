Экс-глава ЦРУ: Путин четко дал понять, что хочет принести новую войну в Европу 4 10.06.2024, 14:49

4,766

Дэвид Петреус предупредил о циничных планах Кремля.

Бывший глава Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус предупредил Запад, что российский диктатор Владимир Путин не намерен останавливаться на Украине, где его победа будет означать войну против НАТО.

По его словам в интервью The Sun, западные союзники Украины должны делать больше для победы в войне с Россией, поскольку Путин «очень четко дал понять», что хочет принести новую войну в Европу. Экс-глава ЦРУ также предупредил, что мир «должен прислушиваться» к Путину, поскольку он «говорит нам то, во что он верит».

«Война в Украине может распространиться на регион, если Путин добьется успеха в Украине. Он не остановится на Украине. Молдова, очевидно, будет следующей. После этого это может быть Литва или одна из других стран Балтии», - отметил Петреус.

Отдельно Петреус отметил, что одним из рычагов, который поможет Украине победить Россию, это развитие собственных технологий.

«Помните, что то, что они сделали в Черном море, было сделано не их кораблями или моряками, а их беспилотными летательными аппаратами. Морские беспилотники, воздушные беспилотники и противокорабельные ракеты позволили им потопить треть кораблей Черноморского флота», - добавил Петреус.

Однако, по убеждению Петреуса, ключ к победе в войне заключается в том, чтобы Украина быстро увеличила свою численность и военную мощь - с помощью своих западных союзников.

«Реальность сложная, и это еще одна причина, почему мы должны делать все возможное, чтобы помочь Украине всеми возможными способами», - подытожил он.