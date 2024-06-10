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Белорусского политзаключенного задержали прямо на выходе из колонии

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  • 10.06.2024, 15:18
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Белорусского политзаключенного задержали прямо на выходе из колонии
Сергей Децук

На него завели новое уголовное дело.

39-летнего Сергея Децука изначально задержали в марте 2021 года. Тогда силовики пришли задерживать его мать, хотели отобрать ее телефон. На защиту матери стал ее сын Сергей, пишет «Вясна».

В результате его обвинили в «насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел» (ст. 364 УК). Мужчине назначили три года колонии. Срок он отбывал в борисовской колонии № 14. 

По информации «Гомельскай вясны», Сергей должен был выйти на свободу по истечении срока в марте 2024 года. Но сразу по выходу его задержали в рамках нового уголовного дела по ст. 411 УК (злостное неповиновение требованиям администрации колонии).

20 июня в суде Борисовского района начнется суд над Сергеем. Дело будет рассматривать судья Людмила Зинкевич.

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