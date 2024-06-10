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В Брестской области ограничат движение автомобилей из-за активности силовиков

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  • 10.06.2024, 16:16
  • 3,270
В Брестской области ограничат движение автомобилей из-за активности силовиков

Будет задействована военная техника.

С 10 по 13 июня 2024 года на территории Брестской области пройдут учения по проверке готовности государственных органов к реагированию и взаимодействию на акты терроризма, сообщает БелТА.

В мероприятиях примут участие подразделения Комитета государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Государственного пограничного комитета, Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и других государственных органов.

Сценарием учений предусмотрено задействование военной техники, возможно ограничение движения транспортных средств.

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