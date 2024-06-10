В Баренцевом море горит российский противолодочный корабль «Адмирал Левченко» 10 10.06.2024, 21:33

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Экипаж корабля составляет несколько сотен моряков.

В Баренцевом море загорелся российский большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко». Пока что точные причины возгорания не известны.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

По словам спикера, большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» загорелся в Баренцевом море. Как отмечает Плетенчук, «там экипажа несколько сотен». Россияне пытаются потушить пламя.

«Так бывает, когда «сверхдержава» получает санкции от Украины и не может обслуживать самостоятельно двигатели, произведенные в Николаеве. 10 лет не хватило на решение этой проблемы. Одна из установок и загорелась», - написал Плетенчук.

«Адмирал Левченко» - российский эсминец, который стал на вооружение Военно-морских сил СССР в 1988 году. Теперь он входит в состав Северного флота России. «Адмирал Левченко» несет на борту ударное вооружение — ракето-торпеды «Раструб», которые подходят для поражения как подводных, так и надводных целей. Энергетическая установка корабля представлена четырьмя газотурбинными установками, которые разгоняют корабль до 29 узлов. Экипаж – 385 матросов и офицеров.