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В Баренцевом море горит российский противолодочный корабль «Адмирал Левченко»

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  • 10.06.2024, 21:33
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В Баренцевом море горит российский противолодочный корабль «Адмирал Левченко»

Экипаж корабля составляет несколько сотен моряков.

В Баренцевом море загорелся российский большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко». Пока что точные причины возгорания не известны.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

По словам спикера, большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» загорелся в Баренцевом море. Как отмечает Плетенчук, «там экипажа несколько сотен». Россияне пытаются потушить пламя.

«Так бывает, когда «сверхдержава» получает санкции от Украины и не может обслуживать самостоятельно двигатели, произведенные в Николаеве. 10 лет не хватило на решение этой проблемы. Одна из установок и загорелась», - написал Плетенчук.

«Адмирал Левченко» - российский эсминец, который стал на вооружение Военно-морских сил СССР в 1988 году. Теперь он входит в состав Северного флота России. «Адмирал Левченко» несет на борту ударное вооружение — ракето-торпеды «Раструб», которые подходят для поражения как подводных, так и надводных целей. Энергетическая установка корабля представлена четырьмя газотурбинными установками, которые разгоняют корабль до 29 узлов. Экипаж – 385 матросов и офицеров.

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