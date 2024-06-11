ВСУ сбили российский СУ-25

ВСУ сбили российский СУ-251
- 11.06.2024, 7:41
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Штурмовик поражен на Покровском направлении.
Генштаб ВСУ сообщил о поражении российского самолета СУ-25. Он был сбит на Покровском направлении.
«Силы обороны прилагают максимум усилий для истощения и сдерживания российских захватчиков. Предыдущие потери агрессора на этом направлении составили 198 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожен самолет СУ-25, один танк, боевая бронированная машина, пушка и четыре автомобиля», — говорится в сообщении.
По последним данным Генерального штаба, с начала полномасштабной войны российская оккупационная армия потеряла в Украине около 519 тысяч 750 солдат.
Среди большого количества уничтоженной техники есть 359 самолетов различных типов и 326 вертолетов. Также оккупанты потеряли 28 кораблей и катеров и одну подводную лодку.