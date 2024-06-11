Российским военным в Крыму отдан приказ экстренно эвакуировать семьи 1 11.06.2024, 8:28

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Полуостров стал еще более уязвимым.

Российские военнослужащие, обслуживающие системы противовоздушной обороны (ПВО), получили приказ на эвакуацию своих семей из оккупированного Крыма. Об этом сообщил агент АТЕШ, военного партизанского движения, действующего на оккупированных территориях Украины и на территории России.

Один из членов расчета системы ПВО, дислоцированной в н.п. Осовины, на условиях анонимности рассказал о получении приказа от командования эвакуировать семьи в военные городки Южного военного округа РФ.

Этот приказ совпадает с началом переброски систем ПВО в Белгородскую область, что создает угрозу безопасности российским военным объектам в оккупированном Крыму, поскольку полуостров остается без надежного прикрытия.

Параллельно с этим российские военные пытаются создать мобильные группы ПВО для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), используя советские зенитные установки «ЗУ-23-2». Таким образом, российские силы начинают переориентацию и подготовку к новым вызовам в обороне на основной территории России, ослабляя защиту оккупированных территорий, включая Крым.