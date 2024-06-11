Путинская Россия в одном кадре: все, что нужно знать о «гордости» за ВС РФ 5 11.06.2024, 15:55

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Времена меняются, а суть России — нет.

Известный блоггер Максим Мирович опубликовал фото, на фото изображена вся суть путинской России.

На снимке запечатлен безногий российский десантник, просящий милостыню на самодельной каталке на фоне борда с призывом вступать в ряды российской армии, которую удивительно эффективно прореживают Силы обороны Украины.

«Просто потрясающее фото из РФ, наверное вся путинская Россия в одном кадре. Плакат, рекрутирующий в армию оккупантов, в рядом – следствие этого рекрутинга, уже без ног и на самодельной подшипниковой каталке образца 1946 года. Как говорится, комментарии тут излишни», — написал Мирович.