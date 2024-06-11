Гомель поплыл 11.06.2024, 19:28

Стоит ждать подобного в Минске?

Центр Гомеля, судя по опубликованным видео, превратился в настоящее озеро. Автомобили буквально плывут по улицам, пишет «Онлайнер».

Сильный ливень обрушился на город сегодня. Под водой оказались тротуары и проезжая часть.

В сети говорят, что подтопления наблюдаются на многих улицах, а в частном секторе подтопило не только подвалы.

Стоит ли ждать подобного в Минске? Вопрос открытый. На завтра в столице Белгидромет обещает переменную облачность без существенных осадков (вероятность их выпадения составляет 5—10%). Прогнозируют, что температура воздуха составит 21—23 градуса тепла. При этом в Гомеле утром и днем завтра возможен сильный дождь с грозой (вероятность осадков — 80—90%). Температура воздуха составит 21—23 градуса тепла.