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Мэр Купянска, сдавший город россиянам, умер после совершенного на него покушения

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  • 11.06.2024, 20:16
  • 4,860
Мэр Купянска, сдавший город россиянам, умер после совершенного на него покушения
Геннадий Мацегора

Усиленная охрана не спасла.

Бывший мэр Купянска Геннадий Мацегора, сбежавший в Россию во время полномасштабного российского вторжения, умер после того, как на него покушались в начале июня. Это LIGA.net подтвердил собеседник в Силах обороны и разведки.

«По имеющимся данным, информация подтверждается», – заявил собеседник.

Ранее ГУР сообщало, что 7 июня в Белгородской области на Мацегору совершили покушение, после чего в течение нескольких дней он был в тяжелом состоянии.

«Московские хозяева приставили к Мацегоре усиленную охрану, которая, однако, не уберегла мэра-коллаборанта. Московские врачи уже вторые сутки пытаются [спасти жизнь] Мацегоре», – говорилось в заявлении разведки.

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