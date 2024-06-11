Впервые в мире удалось позвонить по телефону, используя «трехмерный» звук 2 11.06.2024, 21:50

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Технологию представила компания Nokia.

В компании Nokia представили инновационную технологию IVAS, позволяющую делать передачу трехмерного звука на любые устройства, в том числе на компьютеры, планшеты и телефоны.

Впервые технологию компания продемонстрировала в 2022 году. Тогда ее использовали в видеосервисах.

С помощью технологии IVAS звук получается более детальным и реалистичным, по сравнению с монофоническими телефонными звонками. Так собеседники могут слышать друг друга, как будто они находятся в одном помещении.

Руководители Nokia замечают, что в большей части современных смартфонов есть минимум два микрофона. С помощью этого свойства есть возможность передавать пространственные характеристики звонка для IVAS. Также у этой технологии есть потенциал намного улучшить звук в видеосвязи.

В планах у компании лицензировать данную технологию, но, чтобы она широко распространилась, понадобится несколько лет.