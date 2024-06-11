Зеленский: Время для компромиссов с Россией исчерпано 3 11.06.2024, 22:29

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Владимир Зеленский

РФ должна пройти через полную и принципиальную ответственность за развязанную войну.

Россия должна пройти через полную и принципиальную ответственность за развязанную войну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Бундестаге 11 июня, его цитирует сайт главы украинского государства.

«Только из справедливой ответственности вырастает исторический шанс вылечиться от агрессии», – отметил Зеленский.

По его словам, Россия должна пройти через уборку руин за собой и заплатить за весь ущерб, который был причинен ее агрессией.

«Если где-то остаются руины, значит, к ним когда-нибудь вернется и война. Этого не должно быть. Больше никогда. Мы должны отстроить нормальную жизнь. Отстроить все вместе. Все, кто ценит жизнь. И каждый российский актив, который может быть для этого использован, должен быть использован. Без компромиссов, без каких-либо компромиссов с агрессором. Время для компромиссов исчерпано», – сказал президент.

Он добавил, что это время было исчерпано ровно тогда, когда нелегитимный президент РФ Владимир Путин начал сжигать украинские города, ставить на убийства вместо договоров и награждать убийц.

«Никто из нас не имеет права оставить после себя дефицит защиты от российской армии. Слово кого-то в Москве не может быть такой защитой. Европа должна быть континентом достаточной силы, чтобы быть пространством достаточно крепкого мира. Иначе просто не получится», – заявил Зеленский.

Он отметил, что Путин стремится не договариваться, а подчинять другие страны, не только граничащие с РФ.

«Российские убийцы были в Алеппо и есть в Африке. Они учились войне, разрушая Грозный и ломая Грузию. Они оставили Молдову разделенной. Они поставили на колени Беларусь. Позволим ли мы России продолжать такое шествие по Европе? Это шествие пренебрежения к жизни и нациям? Точно нет. И это наш общий интерес. Общий интерес, чтобы Путин лично проиграл. Чтобы он проиграл эту войну. Чтобы Путин проиграл свою попытку столкнуть Европу на уровень, когда из войны уже не выбраться», – подчеркнул Зеленский.