Новый вид мошенничества с автомобилями набирает обороты в Беларуси

Новый вид мошенничества с автомобилями набирает обороты в Беларуси3
- 11.06.2024, 23:19
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Выманивают авансы и предоплаты.
В милиции предупредили белорусов об активизации мошенников на виртуальных авторынках. Подробнее рассказали в телеграм-канале УВД Миноблисполкома.
Так, уже несколько жителей Солигорска «подарили» кибермошенникам солидные суммы, желая приобрести машины. В интернете аферисты размещают объявления о продаже несуществующих машин, а затем у покупателей выманивают авансы и предоплаты.
- За привлекательной ценой и отличным состоянием легко может скрываться обычное «ничего», - прокомментировали в УВД.
В милиции назвали крайне рискованным перечисление любых «авансов» в виртуальных сделках. И напомнили, что мошенники могут использовать поддельные документы, чтобы «легализовать» сделку.