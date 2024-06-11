Новый вид мошенничества с автомобилями набирает обороты в Беларуси 3 11.06.2024, 23:19

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Выманивают авансы и предоплаты.

В милиции предупредили белорусов об активизации мошенников на виртуальных авторынках. Подробнее рассказали в телеграм-канале УВД Миноблисполкома.

Так, уже несколько жителей Солигорска «подарили» кибермошенникам солидные суммы, желая приобрести машины. В интернете аферисты размещают объявления о продаже несуществующих машин, а затем у покупателей выманивают авансы и предоплаты.

- За привлекательной ценой и отличным состоянием легко может скрываться обычное «ничего», - прокомментировали в УВД.

В милиции назвали крайне рискованным перечисление любых «авансов» в виртуальных сделках. И напомнили, что мошенники могут использовать поддельные документы, чтобы «легализовать» сделку.