закрыть
12 июня 2024, среда, 0:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Новый вид мошенничества с автомобилями набирает обороты в Беларуси

3
  • 11.06.2024, 23:19
  • 2,652
Новый вид мошенничества с автомобилями набирает обороты в Беларуси

Выманивают авансы и предоплаты.

В милиции предупредили белорусов об активизации мошенников на виртуальных авторынках. Подробнее рассказали в телеграм-канале УВД Миноблисполкома.

Так, уже несколько жителей Солигорска «подарили» кибермошенникам солидные суммы, желая приобрести машины. В интернете аферисты размещают объявления о продаже несуществующих машин, а затем у покупателей выманивают авансы и предоплаты.

- За привлекательной ценой и отличным состоянием легко может скрываться обычное «ничего», - прокомментировали в УВД.

В милиции назвали крайне рискованным перечисление любых «авансов» в виртуальных сделках. И напомнили, что мошенники могут использовать поддельные документы, чтобы «легализовать» сделку.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко
Симулякры
Симулякры Ирина Халип
Белорусы отказали в легитимности самозванцам
Белорусы отказали в легитимности самозванцам Наталья Радина
Запад предостерег Лукашенко
Запад предостерег Лукашенко Виктория Зубкова