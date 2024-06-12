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В Гродно мужчина спрыгнул с балкона по указанию знакомого

  • 12.06.2024, 9:45
В Гродно мужчина спрыгнул с балкона по указанию знакомого

Что было дальше?

11 июня в Гродно произошел странный инцидент. Поздно вечером мужчина спрыгнул с балкона многоэтажного дома по улице Врублевского.

Как рассказали в милиции, в 22:49 поступило сообщение, что в одном из двором мужчина кричал «Прыгай!» своему знакомому, который стоял на балконе второго этажа.

Оказалось, что мужчина послушался и спрыгнул. К счастью, обошлось без серьезных травм. По факту происшествия начата проверка.

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