ISW: Россияне захватили Новоалександровку 1 12.06.2024, 10:36

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И продвинулись под Купянском.

Российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Купянска и на северо-запад от Авдеевки (Покровское направление), где могли захватить село Новоалександровка.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны (ISW).

Вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная оккупанты достигли подтвержденного продвижения в районе к юго-востоку от города Купянск. Геолоцированные кадры, опубликованные 11 июня, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись на восток от Степной Новоселовки. Министерство обороны России утверждало, что войска РФ захватили давно несуществующий поселок Тимковка и селоМясожаровка (к западу от Сватово), российские «военкоры» также заявляли о продвижении оккупантов возле Ивановки (к юго-востоку от Купянска) и Андреевки (к западу от Сватово). Однако ISW не наблюдал визуального подтверждения ни одного из этих заявлений.

В районе северо-западнее Авдеевки о продвижении россиян свидетельствуют геолоцированные кадры от 11 июня. В частности войска РФ недавно продвинулись на северо-восточную окраину села Сокол (северо-западнее Авдеевки). Украинский обозреватель Константин Машовец заявил, что оккупанты, вероятно, захватили на этом направлении село Новоалександровка (северо-западнее Авдеевки), российские «военкоры» также делали подобные заявления, указывая на вероятный захват населенного пункта. Впрочем, один из российских «военкоров» утверждал, что ВСУ еще сохраняют позиции в западной части Новоалександровки. Машовец также предупредил, что российские войска могут значительно продвинуться на Покровском (Авдеевском) направлении, если российское военное командование перебросит сюда дополнительные силы.

Войска РФ также продолжают наступление в районе Часова Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта здесь за минувшие сутки не было. Представитель ОСУВ Хортица Назар Волошин заявил, что российские войска еще не пересекли главную линию обороны ВСУ в Часовом Яру, но активно продвигаются возле нее, в частности продолжают наступление в микрорайонах Канал и Новый (восточные окраины Часова Яра). Российские «военкоры» утверждают, что оккупанты захватили значительную часть микрорайона Канал и что боевые действия продолжаются в его западной части, однако ISW пока не заметил доказательств дальнейшего продвижения России в этом районе.

Российские войска также продолжают наступать в районах к востоку от Часова Яра, в частности возле Ивановского, Клещиевки и Андреевки.