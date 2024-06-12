Литва строит на границе с Беларусью городок для военных из Германии 12.06.2024, 11:26

В военном городке разместят пять тысяч человек.

Литва строит городок для немецких военных на границе с Беларусью. Об этом сообщает Delfi.

Сейчас готовят площадку для строительства, она находится недалеко от деревни Руднинкай (Шальчининкский район) рядом с литовско-белорусской границей. Всю инфраструктуру и полигоны на площади в десятки гектаров планируют завершить к концу 2027 года.

«Это можно называть военным городком, поскольку его население будет в десять раз больше, чем в Руднинкае, где проживает около полутысячи человек», — рассказал командующий Центром боевой подготовки им. генерала Раманаускаса полковник Римантас Ярмалавичюс. Он накануне провел экскурсию для журналистов.

На 40 гектарах расположатся казармы и многофункциональные здания. По другую сторону дороги от городка оборудуют вертолетную площадку.

На данный момент на площадке уже вырубили лес, на это понадобилось три месяца. Дальше будут проводить разминирование территории, которую СССР использовал для испытаний авиабомб во время холодной войны. Тендер на эти работы выиграла британская компания, чьи специалисты проводят расчистку, а литовцы после них проверяют, насколько хорошо все выполнено.

В литовской армии ожидают, что в ближайшие два месяца будет подписан контракт на строительство казарм и других объектов инфраструктуры, например, спортзалов. Также туда будут прокладывать водо- и электроснабжение. Основную часть работ планируют завершить в 2025 году.