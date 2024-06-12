закрыть
12 июня 2024, среда, 13:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Первым ударом западными ракетами по территории РФ ВСУ уничтожили командный пункт наступающей на Харьков армии

5
  • 12.06.2024, 12:05
  • 11,284
Первым ударом западными ракетами по территории РФ ВСУ уничтожили командный пункт наступающей на Харьков армии

Он находился в Белгородской области.

В Белгородской области в результате удара Вооруженных сил Украины была разрушена база отдыха «Нежеголь», которую российская армия использовала как командный пункт. Погибли по меньшей мере трое военнослужащих, пишет Astra со ссылкой на источники в экстренных службах.

По их словам, база в шебекинском микрорайоне Титовка, принадлежащая Белгородскому государственному университету, давно использовалась военными. ВСУ ударили по ней утром 9 июня, предположительно, с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS. В момент атаки там находились как минимум 15 военнослужащих.

По данным телеграм-канала «Досье шпиона», на базе отдыха «Нежеголь» был развернут командный пункт, управляющий подразделениями, которые принимают участие в наступлении на Харьковскую область, в том числе на Волчанск, где сейчас идут интенсивные бои. В результате атаки здание получило значительные повреждения, восемь офицеров пропали без вести. Источники канала отметили, что «Нежеголь» фигурировала в «списках целей» ВСУ, о чем разведка предупреждала управление 6-й армии как минимум за неделю до удара, однако никаких контрмер предпринято не было.

Фото разрушенной базы отдыха опубликовал белгородский телеграм-канал «Пепел». Спутниковые снимки, выложенные журналистом «Радио Свобода» Марком Крутовым, также подтверждают атаку по «Нежеголи». Российские военнослужащие находились там как минимум с декабря 2022 года — об этом свидетельствуют фотографии, сделанные в то время одним из солдатов на объекте.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко
Симулякры
Симулякры Ирина Халип
Белорусы отказали в легитимности самозванцам
Белорусы отказали в легитимности самозванцам Наталья Радина
Запад предостерег Лукашенко
Запад предостерег Лукашенко Виктория Зубкова