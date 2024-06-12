Первым ударом западными ракетами по территории РФ ВСУ уничтожили командный пункт наступающей на Харьков армии 5 12.06.2024, 12:05

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Он находился в Белгородской области.

В Белгородской области в результате удара Вооруженных сил Украины была разрушена база отдыха «Нежеголь», которую российская армия использовала как командный пункт. Погибли по меньшей мере трое военнослужащих, пишет Astra со ссылкой на источники в экстренных службах.

По их словам, база в шебекинском микрорайоне Титовка, принадлежащая Белгородскому государственному университету, давно использовалась военными. ВСУ ударили по ней утром 9 июня, предположительно, с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS. В момент атаки там находились как минимум 15 военнослужащих.

По данным телеграм-канала «Досье шпиона», на базе отдыха «Нежеголь» был развернут командный пункт, управляющий подразделениями, которые принимают участие в наступлении на Харьковскую область, в том числе на Волчанск, где сейчас идут интенсивные бои. В результате атаки здание получило значительные повреждения, восемь офицеров пропали без вести. Источники канала отметили, что «Нежеголь» фигурировала в «списках целей» ВСУ, о чем разведка предупреждала управление 6-й армии как минимум за неделю до удара, однако никаких контрмер предпринято не было.

Фото разрушенной базы отдыха опубликовал белгородский телеграм-канал «Пепел». Спутниковые снимки, выложенные журналистом «Радио Свобода» Марком Крутовым, также подтверждают атаку по «Нежеголи». Российские военнослужащие находились там как минимум с декабря 2022 года — об этом свидетельствуют фотографии, сделанные в то время одним из солдатов на объекте.