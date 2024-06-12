Спецназ ВСУ на бронетехнике зачистил позиции россиян на Запорожье 1 12.06.2024, 14:50

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Оккупантов атаковали, использую лесную местность.

Бойцы Центра специального назначения «Омега» результативно провели штурмовые действия позиций россиян на Запорожском направлении.

В центре рассказали, что привлекли к штурму своих бойцов из 1-го отдельного отряда.

Россияне окопались в лесной полосе на одном из направлений в Запорожской области.

Перед штурмом российскую позицию разведали украинские беспилотники, которые корректировали действия штурмовой группы.

Для штурма был выбран американский бронетранспортер М113, на крыше которого разместили крупнокалиберный пулемет.

Также на бронетранспортере установили комплекс радиоэлектронной борьбы, который должен был подавлять сигналы российских FPV-дронов.

Экипаж M113 состоит из двух человек: механика-водителя и командира. Кроме них, бронетранспортер может штатно перевозить одиннадцать десантников.

Во время штурма украинскому M113 удалось вплотную приблизиться к российской позиции и успешно взорвать десант.

Штурмовики «Омеги» сразу начали продвигаться к позициям оккупантов в лесной местности и вести непрерывный огонь.

Во время штурма один из украинских бойцов был ранен осколочной гранатой. Россияне сразу отправили беспилотники, которые украинцы пытались сбить из стрелкового оружия, и начали ввести артиллерийский обстрел бронемашины М113.

Однако бойцам «Омеги» удалось завершить штурм и покинуть на бронетранспортере место боя.