Пашинян заявил о выходе Армении из ОДКБ 5 12.06.2024, 16:41

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Армянский премьер заявил, что «другого пути нет».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения покинет ОДКБ, передает news.am.

«Выйдем. Мы решим, когда», - сказал Пашинян в рамках «правительственного часа» в парламенте, отвечая на реплику оппозиционного депутата, почему Армения, выражая недовольство ОДКБ, не выходит из нее.

«А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся», - отметил премьер Армении.