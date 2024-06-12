Польша вводит буферную зону на границе с Беларусью 4 12.06.2024, 18:05

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С завтрашнего дня.

Власти Польши 13 июня введут буферную зону на границу с Беларусью, сообщает пресс-служба МВД республики.

«12 июня министр внутренних дел подписал распоряжение о введении временного запрета на пребывание на определенном участке в приграничной зоне, прилегающей к государственной границе с Республикой Беларусь. Постановление вступит в силу в четверг, 13 июня этого года», — говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать 90 дней. Глубина буферной зоны составит от 200 метров до 2 км. Ограничения не распространяются на населенные пункты и туристические маршруты. Зона будет охватывать границу длиной 60 км.

В конце мая премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал создание буферной зоны. По его словам, Варшава потратит 2,3 млрд евро на укрепление безопасности вдоль восточной границы с Россией и Беларусью. «Мы начали эти работы, чтобы сделать границу Польши безопасной в мирное время и непроницаемой для врага во время войны», — подчеркивал Туск.

Министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш сообщал, что Варшава увеличит количество военнослужащих на границе с Беларусью. По его словам, на границе установят железобетонные ежи и частоколы, а также оборудование для мониторинга и борьбы с беспилотниками.

Ранее он сообщал, что Польша закупила у США четыре разведывательных аэростата Barbara для наблюдения за воздушным пространством на границах с Россией и Беларусью.

Аэростаты Barbara способны обнаруживать ракеты, самолеты, беспилотники и плавучие средства в радиусе более 300 км. Они будут интегрированы с действующей в стране системой ПВО.