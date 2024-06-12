Продажи автобусов МАЗ в России упали почти в 20 раз 5 12.06.2024, 21:16

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Они часто горят.

В мае 2024 года на российском рынке было продано всего 8 новых автобусов Минского автомобильного завода — в 19,9 раза меньше, чем в том же месяце 2023-го (159), следует из данных Российского агентства «АСМ-холдинг», заметил «Позірк».

За пять месяцев 2024 года всего на российском рынке реализовано 280 единиц автобусов МАЗ. В прошлом году этот показатель равнялся 522, поэтому падение уровня продаж в годовом выражении составило 46,7%.

За 2023 год белорусским предприятием было реализовано 925 единиц этого вида транспорта — на 11,1% меньше, чем в 2022-м (1040).

Между тем Александр Лукашенко 9 апреля на совещании по развитию промышленности ориентировал подчиненных на совсем другие показатели:

«Все слышали, в ежегодном послании Президент России анонсировал, что к 2030 году субъекты федерации должны получить около 40 тыс. автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов. Деньги на это выделены. Задача белорусской промышленности — подключиться и обеспечить не менее 30% требуемых объемов».

Правда, вместе с тем он отметил, что «отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству».

В последнее время сообщения о том, как что-то из белорусской техники в разных российских городах загорелось или испортилось каким-либо другим образом, настолько частые, что стали уже повседневностью.