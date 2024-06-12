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Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров M113

  • 12.06.2024, 22:30
Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров M113

Для усиления разминирования.

На этой неделе Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров M113 в рамках коалиции по разминированию.

Об этом сообщает Twitter (X) Министерства обороны Литвы.

«На этой неделе Литва отправляет в Украину 14 бронированных машин M113 для усиления возможностей разминирования», - говорится в сообщении.

В литовском Минобороны отметили, что это часть непоколебимой поддержки страны в рамках коалиции по разминированию.

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