Украинские нацгвардейцы ликвидировали личный состав оккупантов на Харьковщине 13.06.2024, 1:12

Видео.

Украинские военнослужащие уничтожают личный состав оккупантов на Харьковщине. В частности, в населенном пункте Глубокое, Силы обороны обнаружили личный состав российских захватчиков и уничтожили его.

Видео боевой работы обнародовала 5 Слобожанская бригада Национальной гвардии Украины в Facebook.

«Враг пытался укрыться в одном из заброшенных местными жителями домов. Командование бригады нанесло удар по противнику и его позиции. Группой «Vano» при применении двух ударных FPV дронов Shrike враг был обезврежен», - говорится в сообщении.