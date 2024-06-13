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Украинские нацгвардейцы ликвидировали личный состав оккупантов на Харьковщине

  • 13.06.2024, 1:12
Украинские нацгвардейцы ликвидировали личный состав оккупантов на Харьковщине

Видео.

Украинские военнослужащие уничтожают личный состав оккупантов на Харьковщине. В частности, в населенном пункте Глубокое, Силы обороны обнаружили личный состав российских захватчиков и уничтожили его.

Видео боевой работы обнародовала 5 Слобожанская бригада Национальной гвардии Украины в Facebook.

«Враг пытался укрыться в одном из заброшенных местными жителями домов. Командование бригады нанесло удар по противнику и его позиции. Группой «Vano» при применении двух ударных FPV дронов Shrike враг был обезврежен», - говорится в сообщении.

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