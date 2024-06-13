Удар ATACMS по Крыму: потери россиян резко возросли 13.06.2024, 11:55

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Новые подробности атаки на авиабазу «Бельбек» мыс Фиолент.

На оккупированном полуострове ракетами ATACMS уничтожены 2 пусковые установки С-400 и радиолокационная станция. Еще одна РЛС, по данным медиа, была повреждена.

Ночью в среду, 12 июня, аннексированный Россией Крым был атакован сразу 12 ракетами ATACMS, 7 из которых якобы были сбиты, однако остальные 5 все равно нашли свои цели. Об этом пишет российское медиа ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах.

Сообщается, что в районе аэродрома «Бельбек» в Севастополе были полностью уничтожены 2 пусковые установки ЗРК С-400 и радиолокационная станция.

В районе мыса Фиолент повреждена еще одна радиолокационная станция. В окрестном лесу возник пожар, а пострадавших якобы нет.

В то же время другой российский Telegram-канал пишет, что в ночь на 12 июня в результате ракетного удара в разных районах Крыма погибли 23 военных. Более 30 получили ранения. Сообщается, что часть раненых отвезли в Краснодарский край и Ростов-на-Дону, так как госпитали и больницы Крыма и Севастополя переполнены ранеными на войне.