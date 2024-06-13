Украинский дрон ударил по россиянам на мотоцикле с белорусскими номерами

Украинский дрон ударил по россиянам на мотоцикле с белорусскими номерами4
- 13.06.2024, 14:00
- 1,326
Мотоцикл зарегистрирован в Гомельской области.
Мотоцикл, зарегистрированный в Гомельской области, засветился на фронтовом видео. Военный мотоциклист, вероятно, погиб, пишет «Флагшток».
В подборку ударов по российским военным целям с 1 по 10 июня на Херсонском и Харьковском направлениях попал фрагмент видео атаки ударным БПЛА на мотоциклиста.
На видео дрон атакует мотоциклиста в военной форме сзади. На мотоцикле виден регистрационный номер Гомельской области 2852 АА-3.
На следующем видео мотоциклист лежит на обочине, вероятно, он погиб.