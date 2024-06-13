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Украинский дрон ударил по россиянам на мотоцикле с белорусскими номерами

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  • 13.06.2024, 14:00
  • 1,326
Украинский дрон ударил по россиянам на мотоцикле с белорусскими номерами

Мотоцикл зарегистрирован в Гомельской области.

Мотоцикл, зарегистрированный в Гомельской области, засветился на фронтовом видео. Военный мотоциклист, вероятно, погиб, пишет «Флагшток».

В подборку ударов по российским военным целям с 1 по 10 июня на Херсонском и Харьковском направлениях попал фрагмент видео атаки ударным БПЛА на мотоциклиста.

На видео дрон атакует мотоциклиста в военной форме сзади. На мотоцикле виден регистрационный номер Гомельской области 2852 АА-3.

На следующем видео мотоциклист лежит на обочине, вероятно, он погиб.

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