Армянский дипломат: Лукашенко перешел все возможные и невозможные грани 13.06.2024, 14:09

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Степан Григорян

Ереван может заморозить отношения с Минском.

Между Армений и Беларусью разгорается дипломатический скандал. Ереван отзывает посла для консультаций, а премьер-министр Никол Пашинян заявил, что никогда больше не посетит Беларусь, пока у власти будет Лукашенко.

Сайт Charter97.org попросил прокомментировать происходящее одного из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывшего депутата Верховного Совета республики и экс-посла Армении в России Степана Григоряна:

— Во-первых, я приветствую эти слова Никола Пашиняна. Белорусский самозванный правитель делает шаги в пользу Азербайджана, они с Ильхамом Алиевым друг друга очень хорошо понимают как диктаторы. Но Лукашенко перешел грань, во время своего последнего визита в Баку он говорил, что они с Алиевым беседовали до начала войны 2020-го года, что силой можно решить Карабахскую проблему.

В вопросе Нагорного Карабаха Лукашенко приветствовал начало военных действий со стороны Азербайджана. Все возможные и невозможные грани он перешел. Здесь вопрос не только в том, что в Армении демократия, а что творится в Беларуси — все хорошо знают. Не только в этом, но и в персональном поведении в таких чувствительных вопросах как территориальная целостность Армении, вопросе Нагорного Карабаха, который для всех чувствителен.

Пусть даже у нас сейчас проблемы с ОДКБ, пусть мы заморозили наше участие, но недопустимо, чтобы страна-член ОДКБ со страной, не являющейся членом организации, делала такие выпады. Поэтому я однозначно приветствую заявление Никола Пашиняна, но есть единственное замечание к нашему правительству — они очень часто задерживают важные шаги, в том числе — дипломатические.

Лукашенко такие вещи говорил и год назад, и два года назад, но только сейчас у Никола Пашиняна лопнуло терпение. Поэтому он и дал такую оценку отношениям с Беларусью, заявил, что больше не будет туда ездить. Но посла, как мы знаем, вызвали на консультацию в Ереван. Я бы вообще отозвал, нам с Беларусью на данный момент бессмысленно иметь отношения на уровне посла, ничего совпадающего в интересах нет. Такая жестко антиармянская политика, в которой нет никаких граней, она не выдерживает никакой критики.

— Каким может быть развитие событий? Могут ли отношения между Ереваном и Минском быть заморожены?

— Думаю, да. Отзыв посла для консультаций — это форма демарша, но это мягкая форма. Я думаю, что следующим шагом будет то, что наши свернут уровень взаимоотношений с Беларусью до уровня заместителей посла, то есть как минимум спустят эти отношения на более низкий уровень.

Я уже не говорю о том, что в рамках ОДКБ мы уже заморозили наши отношения, это означает и то, что мы заморозили сотрудничество с Беларусью в рамках организации. Так что развитие будет идти по такой кривой, что будет не просто временный отзыв посла для консультаций, а будет полный отзыв посла, то есть Армения снизит уровень дипломатических отношений с Беларусью.

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