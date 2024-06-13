На юге Украины россияне потеряли пять лодок за день 13.06.2024, 14:14

У оккупантов что-то «пошло не так».

Россия потеряла за день сразу пять лодок на юге Украины.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в четверг, 13 июня.

«Минус пять лодок за день у врага на юге. Обычно одна-две. Что-то «пошло не так», видимо», — написал он.

Плетенчук не предоставил никаких деталей относительно уничтожения вражеских лодок.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения россияне потеряли 28 кораблей и катеров.