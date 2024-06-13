Белорусские власти странно ответили на ультиматум Пашиняна 5 13.06.2024, 14:29

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Никол Пашинян

Фото: news.am

МИД молчит, но заговорил дипломат из Москвы.

На острые заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес Лукашенко почему-то ответил посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой. Примечательно, что белорусский МИД молчит.

«Пашиняну нужно разобраться, еще там у него [в Ереване] протесты идут», — сказал Крутой.

Напомним, премьер-министр Армении Никол заявил, что не будет посещать Беларусь, пока у власти находится Лукашенко.

Премьер-министр Армении пояснил, что его отношение к ОДКБ может измениться, когда Беларусь выйдет из организации или если белорусский правитель принесет извинения.