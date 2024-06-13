закрыть
13 июня 2024, четверг, 16:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские власти странно ответили на ультиматум Пашиняна

5
  • 13.06.2024, 14:29
  • 12,036
Белорусские власти странно ответили на ультиматум Пашиняна
Никол Пашинян
Фото: news.am

МИД молчит, но заговорил дипломат из Москвы.

На острые заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес Лукашенко почему-то ответил посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой. Примечательно, что белорусский МИД молчит.

«Пашиняну нужно разобраться, еще там у него [в Ереване] протесты идут», — сказал Крутой.

Напомним, премьер-министр Армении Никол заявил, что не будет посещать Беларусь, пока у власти находится Лукашенко.

Премьер-министр Армении пояснил, что его отношение к ОДКБ может измениться, когда Беларусь выйдет из организации или если белорусский правитель принесет извинения.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко
Симулякры
Симулякры Ирина Халип