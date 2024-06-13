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Представлен доступный спортивный электрокар от Renault

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  • 13.06.2024, 14:40
  • 1,508
Представлен доступный спортивный электрокар от Renault

Недорогой электромобиль Renault 5 E-Tech получил спортивную версию.

Заряженный хэтчбек В-класса назвали Alpine A290 и презентовали во время 24-часовой гонки в Ле-Мане, пишет «Фокус».

Новый Alpine A290 отличается от Renault 5, прежде всего, силовой установкой. Хэтчбек предложат в двух модификациях:

GT — 180 л.с. и 285 Нм, 7,4 с до 100 км/ч, максимальная скорость 160 км/ч;

GTS — 220 л.с. и 300 Нм, 6,4 с до 100 км/ч, максимальная скорость 170 км/ч.

Оба электромобиля Renault 5 Alpine получили батарею на 52 кВт∙ч. Запас хода составляет 380 км, а зарядить электрокар на 80% в быстром режиме (мощностью 100 кВт) можно за полчаса. Также предусмотрена двунаправленная зарядка.

Электромобиль Renault Alpine A290 получил специальный синтезатор, который имитирует звук бензинового двигателя. Также у него перенастроенное шасси, установлены тормоза Brembo и 19-дюймовые шины Michelin Pilot Sport.

От стандартного Renault 5 2024 новый Alpine A290 можно отличить по более агрессивным бамперам, обвесу, расширенным крыльям и увеличенному спойлеру на крыше. Фары дополнены Х-образным узором, который имитирует защитный скотч на оптике раллийных авто 70-х.

Салон Renault 5 Alpine может быть отделан кожей Nappa. Компактный 4,0-метровый хэтчбек получил спортивные кресла и руль, а в цифровой панели приборов и меню мультимедиа изменена графика. Объем багажника составляет 326 л.

Электромобиль Renault Alpine A290 начнут выпускать с лета 2025 года, но заказать его можно будет раньше. Цена будет стартовать с 38 000 евро. Сначала выпустят 1955 авто (эта цифра указывает на год основания Alpine) в исполнении GTS Premiere Edition с эксклюзивным декором и окраской.

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