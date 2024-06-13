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Reuters: Китай ударил в спину РФ сразу после санкций США против Московской биржи

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  • 13.06.2024, 15:13
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Reuters: Китай ударил в спину РФ сразу после санкций США против Московской биржи

Российские филиалы китайских банков остановили обработку расчетов в долларах и евро.

Пока Россия пытается прийти в себя от нового пакета санкций, Китай нанес неожиданный удар по российской экономике.

Информационное агентство Reuters сообщает, что российские филиалы китайских банков остановили обработку расчетов в российско-китайской торговле в долларах и евро.

Российские эксперты уже бьют тревогу и заявляют о том, что возрастет риск обрушения экспорта и импорта в пределах 10-25% в предстоящие полгода из-за невозможности оплачивать внешнеторговые операции в долларах и евро.

Это может привести к дефициту критического импорта, затормозив инвестиционную активность. Следом за этим начнет дорожать импорт, вслед за которым цены подскочат на 20-30%.

Эксперты подчеркивают, что теперь риск деградации валютных транзакций с Китаем на опасениях вторичных санкций превратился из гипотетического в реальность.

Высока вероятность, что крупные китайские банки будут избегать любого взаимодействия с Мосбиржей, НКЦ и НРД, имея опыт ограниченного участия в валютной интеграции в отсутствии санкций.

Российский экономический аналитик и блогер Анатолий Несмиян отмечает, что Россия и без того двигалась к полной колониальной зависимости от Китая, однако теперь ситуация выглядит еще более устрашающей. Фактически Россия полностью теряет свой экономический суверенитет.

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