Раненый в Горловке российский пропагандист НТВ скончался

Раненый в Горловке российский пропагандист НТВ скончался9
- 13.06.2024, 19:45
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Еще один пропагандист и офицер сопровождения находятся в коме.
Один из пропагандистов НТВ, раненых в Горловке, оператор Валерий Кожин, скончался, сообщил гаулейтер города Иван Приходько.
Как ранее сообщал мэр, еще один пострадавший пропагандист — Алексей Ивлиев. Также был ранен офицер сопровождения. Инцидент произошел в поселке Гольмовский на севере Горловки. ТАСС со ссылкой на врачей писал, что пострадавшие в коме.
5 июня диктатор РФ Владимир Путин сообщил, что в зоне военных действий ликвидированы как минимум 30 российских пропагандистов.