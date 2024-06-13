Раненый в Горловке российский пропагандист НТВ скончался 9 13.06.2024, 19:45

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Валерий Кожин

Еще один пропагандист и офицер сопровождения находятся в коме.

Один из пропагандистов НТВ, раненых в Горловке, оператор Валерий Кожин, скончался, сообщил гаулейтер города Иван Приходько.

Как ранее сообщал мэр, еще один пострадавший пропагандист — Алексей Ивлиев. Также был ранен офицер сопровождения. Инцидент произошел в поселке Гольмовский на севере Горловки. ТАСС со ссылкой на врачей писал, что пострадавшие в коме.

5 июня диктатор РФ Владимир Путин сообщил, что в зоне военных действий ликвидированы как минимум 30 российских пропагандистов.