Акционеры Tesla одобрили выплату рекордных $56 миллиардов Илону Маску 4 14.06.2024, 9:05

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И перенос штаб-квартиры компании в Техас.

Акционеры Tesla проголосовали за выплату рекордного компенсационного пакета основателю и генеральному директору компании Илону Маску в размере 56 млрд долларов, а также одобрили перенос штаб-квартиры Tesla из штата Дэлавэр в Техас, передает Би-би-си.

В четверг утром стало известно, что акционеры предварительно поддержали выплату рекордного бонуса в истории американских публичных компаний, вечером о результатах голосования было объявлено официально в ходе ежегодного собрания акционеров.

«Я просто хочу начать с того, что, черт возьми, я люблю вас, ребята», — сказал Маск после оглашения результатов.

Пакет был первоначально одобрен в 2018 году, но после иска одного из акционеров суд штата Делавэр отменил его.

Эксперты говорят, что голосование в четверг не означает, что Маск автоматически получит выплату, поскольку суд может не признать решение акционеров.

В совете директоров Tesla заявляли, что Маск заслуживает такого вознаграждения, поскольку компания под его руководством достигла амбициозных целей и у миллиардера должен быть стимул оставаться преданным Tesla.

Принятый в 2018 году план подразумевал, что Илону Маску, который официально не получает зарплату в Tesla, в качестве вознаграждения выплатят 56 млрд долларов, если капитализация и выручка компании достигнут определенных показателей (это условие было выполнено).

Однако один из миноритарных акционеров Tesla Ричард Торнетта, которому принадлежит всего девять акций Tesla, через суд потребовал отменить выплату, назвав ее необоснованной.

Возражения возникли и у более крупных инвесторов — калифорнийского пенсионного фонда CalSTRS, а также Государственного пенсионного фонда Норвегии — восьмого по величине акционера Tesla. На днях фонд заявил, что будет голосовать против выплаты бонуса Маску.

В начале этого года судья из Делавэра Кэйтлин Маккормик постановила, что план был разработан с нарушениями, а сумма выплаты не является справедливой по отношению к акционерам.

Tesla назвала это решение «в корне несправедливым и не соответствующим воле акционеров».

Компания вынесла сделку на повторное голосование и призвала поддержать компенсацию Маску и план по перерегистрации юридического лица Tesla за пределами штата Делавэр.

«Акционеры должны задать себе вопрос: лучше ли Tesla с Илоном или без него, — говорилось в открытом письме Рона Бэрона, инвестора-миллиардера и сторонника Маска. — Мы в Baron Capital отвечаем на этот вопрос четко, громко и недвусмысленно: Tesla лучше с Илоном. Tesla — это Илон».

Акции Tesla в четверг росли на фоне сообщений о решении акционеров. По мнению аналитика Wedbush Securities Дэна Айвза, оно отражает уверенность инвесторов и уменьшает риск того, что Маск может покинуть компанию.

«Если бы все сорвалось, могло бы произойти много плохих вещей и сценариев, включая начало пути Маска к тому, чтобы больше не быть генеральным директором Tesla», — сказал он.