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В ТЦ минчанка напала на двух посетительниц

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  • 14.06.2024, 10:32
  • 3,938
В ТЦ минчанка напала на двух посетительниц
иллюстративное фото magaziny.su

Чтобы просто выместить злость.

Суд в Минске вынес приговор женщине, которая беспричинно ударила двух посетительниц торгового центра.

Как пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру, несовершеннолетняя девушка прогуливалась со знакомой по торговому центру на улице Петра Глебки. Вдруг к ней подошла незнакомая женщина и, ничего не говоря, ударила кулаком в живот.

После она нанесла удар еще одной посетительнице ТЦ в область плеча. Ее задержал проходивший мимо мужчина и передал охраннику.

В отношении минчанки возбудили уголовное дело. Свое поведение она объяснила тем, что была расстроена отсутствием постоянного места работы, поэтому решила выместить злость на прохожих.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 339 УК (Хулиганство) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 базовых величин (1200 рублей).

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