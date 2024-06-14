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Uber окончательно исчезнет из Беларуси

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  • 14.06.2024, 15:40
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Uber окончательно исчезнет из Беларуси

Его заменит «Яндекс» под новым прикрытием.

Мобильные приложения агрегатору такси Uber BY 14 июня сменили название на Fasten. Изменилась и иконка программы: на логотип Uber накладывается что-то похожее на лого Facebook. Это не райдерский захват, это «Яндекс» меняет маску, передает «Белсат».

В мае российская компания «Яндекс» подала заявку на регистрацию в белорусском Национальном центре собственности торгового знака Fasten. Под этим знаком просили разрешить 12 классов услуг и продажи товаров, от транспорта до спортивных товаров. Еще до подачи заявки появился сайт под этим знаком, который создало юридическое лицо российского «Яндекса» в Беларуси – компания «БелГо Корп».

Fasten – агрегатор такси российско-американского происхождения: его в 2015 году запустил в Соединенных Штатах российский бизнесмен. В 2021 году «Яндекс» купил активы компании «Везёт», которой принадлежал Fasten. В том же году «Яндекс» начал выкупать доли в совместных проектах с Uber.

«Яндекс.Такси» в 2017 году стало совместным проектом «Яндекса» и Uber в России, Беларуси, Казахстане, Грузии, Азербайджане и Армении. Из-за объединения компаний в Беларуси в 2018 году возникла путаница: вызываешь Uber – приезжает «Яндекс». Сервисы перевели на одну платформу, но оставили разные программы для пользователей. Тогда шутили про «Яндубер» и «Убрандекс». Позже шутка материализовалась: для Беларуси запустили специальную программу Uber BY, которой руководил «Яндекс» и которая в Google Play Store имела кодовое название «ru.yandex.uber_by».

В 2023 году «Яндекс» выкупил долю Uber у «Яндекс.Такси» за 703 млн долларов. Теперь «Яндекс.Такси» называется «Яндекс.Go».

Почему «Яндекс» решил отказаться от бренда Uber BY в пользу Fasten, неизвестно. Это может быть связано как договорами с Uber, так и с какими-то другими причинами – возможно даже, с планами на глобальный ребрендинг такси «Яндекса» (которое из-за российского происхождения попало под запрет в Эстонии).

А может быть как-то связано и с тем, что в Беларуси предлагают создать государственного оператора такси. Но о переименовании на момент публикации ничего не сообщали ни Uber, ни «Яндекс».

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