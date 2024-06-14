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Ученые обнаружили ген доверия

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  • 14.06.2024, 15:45
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Ученые обнаружили ген доверия

Как он влияет на здоровье.

Недавний прорыв международной группы исследователей, опубликованный в журнале Scientific Reports, пролил свет на генетическую основу доверия. Ученые обнаружили, что наша способность доверять незнакомцам может быть чем-то большим, чем просто социальная или психологическая черта — она может быть укоренена в нашей ДНК.

Это важно, поскольку оказывается, что доверчивые люди могут прожить более долгую и здоровую жизнь по сравнению с их более скептически настроенными коллегами.

Исследования показали, что те, кто доверяет незнакомцам, имеют значительно меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний, даже с учетом таких факторов, как курение, возраст и биологический пол. Однако понимание того, почему это так, остается неясным.

На протяжении десятилетий изучение доверия было областью социальных и политических наук и рассматривалось прежде всего как социальная конструкция. Появились две основные теории, объясняющие, почему некоторые люди более доверчивы, чем другие. Одна из них предполагает, что доверие – это устойчивая черта, сформированная опытом ранней жизни.

Другая утверждает, что на это влияет постоянная оценка человеком социальной среды.

Как отмечает ученый:

«Я легко могу себе представить, что ответ на стандартный вопрос о социальном доверии: «Скажите ли вы, что большинству людей можно доверять или нельзя быть слишком осторожным в общении с людьми?» будет зависеть от того, ограбили ли вас накануне или вам вернули упавший бумажник.

Именно здесь начинаются мои исследования. В настоящее время я возглавляю отделение генетической и молекулярной эпидемиологии в Лундском университете, Швеция. Последние 15 лет я стремился раскрыть биологические основы доверия и его связи с улучшением здоровья. Мое последнее исследование, в котором приняли участие 33 882 датских донора крови, знаменует собой важную веху в этом начинании.

Используя генетические данные и информацию о склонности наших участников доверять незнакомцам, мы провели крупнейшее на сегодняшний день полногеномное ассоциативное исследование (исследования, связывающие черты с генами) социального доверия. Мы получили индивидуальные уровни доверия на основе ответов участников на специально разработанные и проверенные вопросы социального доверия. Наш анализ выявил один ген, PLPP4, который был тесно связан с чертой доверия другим.

Далее мы обнаружили, что ген PLPP4 объясняет существенные 6% различий в социальном доверии среди исследуемой популяции. Это означает, что если вы возьмете двух людей со схожим воспитанием, образованием и жизненным опытом, один только этот ген может объяснить 6% разницы в том, насколько они доверяют другим.

Это может показаться небольшим числом, но это важное открытие в области генетики, особенно если принять во внимание сложность человеческого поведения», - отмечает ученый.

Исследователь считает, что открытие «гена доверия» могло бы послужить мостом между биологией и социальными науками, бросив вызов традиционному разделению между этими двумя областями. Более того, тот факт, что этот ген преимущественно экспрессируется в мозге, поднимает интригующие вопросы о его роли в формировании нервных путей и сигнальных механизмов.

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