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ВСУ уничтожили 16 российских танков и БМП на Покровском направлении

  • 14.06.2024, 17:09
ВСУ уничтожили 16 российских танков и БМП на Покровском направлении

Остановлена очередная вражеская бронетанковая штурмовая группа.

Воины 68 украинской отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша остановили очередную бронетанковую штурмовую группу оккупантов. Об этом сообщила бригада в Facebook.

«На днях росомахи остановили очередную бронетанковую штурмовую группу оккупантов на Покровском направлении», - сказано в сообщении

Отмечается, что в результате слаженных действий воинов 68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша, в частности, разведчиков, артиллеристов, противотанкистов, пилотов ударных дронов и саперов, было уничтожено 8 российских танков и еще 8 БМП.

На видео, которое демонстрирует бригада, видно как точными ударами украинские воины уничтожают один за другим танки и БМП российских оккупантов.

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