закрыть
15 июня 2024, суббота, 1:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ отразили вражеский штурм на Марьинском направлении: уничтожено 13 единиц бронетехники

  • 15.06.2024, 1:07
ВСУ отразили вражеский штурм на Марьинском направлении: уничтожено 13 единиц бронетехники

Видеофакт.

13 июня десантники 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ отразили самый большой вражеский штурм за весь период своего пребывания на Марьинском направлении.

Об этом информирует страница бригады.

К демонстрационным и штурмовым действиям враг привлек 28 единиц бронетехники. Аэроразведка вовремя обнаружила передвижения врага. А его передовые силы начали нести потери на минных полях еще на подступах к украинским позициям. Практически одновременно по оккупантам был нанесен комбинированный огневой удар артиллерией, подразделениями ПТРК и БПЛА.

В результате украинские воины уничтожили 13 единиц бронетехники, два десятка оккупантов остались удобрять почвы Донетчины, а 38 россиян перевели в статус «300».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко