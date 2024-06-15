ВСУ отразили вражеский штурм на Марьинском направлении: уничтожено 13 единиц бронетехники 15.06.2024, 1:07

Видеофакт.

13 июня десантники 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ отразили самый большой вражеский штурм за весь период своего пребывания на Марьинском направлении.

Об этом информирует страница бригады.

К демонстрационным и штурмовым действиям враг привлек 28 единиц бронетехники. Аэроразведка вовремя обнаружила передвижения врага. А его передовые силы начали нести потери на минных полях еще на подступах к украинским позициям. Практически одновременно по оккупантам был нанесен комбинированный огневой удар артиллерией, подразделениями ПТРК и БПЛА.

В результате украинские воины уничтожили 13 единиц бронетехники, два десятка оккупантов остались удобрять почвы Донетчины, а 38 россиян перевели в статус «300».