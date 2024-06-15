СМИ: Российские войска на Агрегатном заводе в Волчанске попали в окружение 10 15.06.2024, 8:06

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Подкрепления не могут к ним пробиться.

Российские оккупационные подразделения, которые 13 июня закрепились на Агрегатном заводе в Волчанске Чугуевского района Харьковской области, сейчас оказались в окружении украинских войск. Об этом сообщил телеграмм-канал «Взрывы и хлопок».

«Агрегатный завод с российскими войсками попал в окружение в Волчанске», — говорится в сообщении.

В качестве доказательства в телеграмм-канале обнародовали скрин сообщения из одного из российских Z-пабликов.

«По Волчанску, ситуация на Агрегатном заводе все та же, часть наших ребят остаются отрезанными на его территории, пробиться к ним не получается», — говорится в заметке.

Отметим, что 13 июня аналитики DeepState сообщали о том, что уточнена линия соприкосновения восточнее Волчанска и на Агрегатном заводе в городе.

На карте боев эксперты обозначили красно-коричневыми штриховкой и пунктиром территорию, на которой развернули свои позиции россияне. Из карты понятно, что это Агрегатный завод, на котором удалось закрепиться оккупантам.