ВСУ ликвидировали дроном российский «Град» в 31 км от фронта 15.06.2024, 13:09

Дроноводы 43-й бригады установили рекорд.

ВСУ успешно расширяют зону применения дронов FPV в войне с Россией. Зафиксировано удачное применение данного БПЛА более чем в 30 км от линии боевого соприкосновения.

Видео было опубликовано вечером 14 июня на канале батальона ударных беспилотных авиасистем «Небесна мара» из состава 43-й бригады ВСУ.

Воины поцелили российскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» в 31 км от линии фронта. Хватило одного удара, чтобы полностью уничтожить боевую машину противника.

«Ой, ку*ва, горит! И БК горит! Глянь какой взрыв! Хорош! Там уже нечего до**ывать (добивать - ред.). Опустись пониже, покажи. Красивое!» - комментировали видео за кадром украинские дроноводы.

«Работаем так, чтобы враг нигде не чувствовал себя в безопасности», - уточнили в «Небесной маре».

Операцию прокомментировал украинский журналист, военкор Юрий Бутусов. Он обратил внимание на то, что FPV-дрон успешно отработал, несмотря на действие российской системы радиоэлектронной борьбы.

«Это поражение претендует на рекорд по дальности вылета. Российская РСЗО «Град» получила значительные повреждения после атаки дрона-камикадзе, который вопреки вражеской РЭБ преодолел дистанцию в 31 км и поразил технику противника», - отметил он.

Отметим, что стоимость одной установки «Град» составляет около $2 млн. Силы обороны Украины смогли уничтожить ее беспилотником, который дешевле в сотни раз.