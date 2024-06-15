«Азов» выбил россиян из Серебрянского леса
- 15.06.2024, 20:24
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Это важная точка на Луганщине.
15 июня аналитики DeepState сообщили, что россияне отошли из Серебрянского лесничества на Луганщине. Заместитель командира 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ Святослав Паламар отметил, что это произошло благодаря усилиям «азовцев», пишет New Voice.
По его словам, формулировка СМИ о том, что оккупанты «отступили с позиций» в Серебрянском лесничестве, является не совсем точной, ведь за этим стоит тяжелый труд и жизнь бойцов «Азова».
«Можно и по-человечески написать — потеряли свои позиции, или Силы обороны выбили орк*в с их позиций, если не хотите называть подразделение, которое за этим „отступили“ стоит. И как еще можно завуалировано написать о том, как 12 бригада специального назначения «Азов» ежедневно, ежечасно в течение месяцев выбивает орк*в?», — написал Паламар.
Он также отметил, что именно бойцы «Азова» остановили наступление россиян на Терны.
15 июня аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты отступили на двух направлениях на востоке Украины.