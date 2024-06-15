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Индия отказалась от российской электроники в своих танках Т-90

  • 15.06.2024, 22:03
Индия отказалась от российской электроники в своих танках Т-90

Индия сама производит эти танки по лицензии.

Индия продолжает слезать с российской «оружейной иглы». Страна начала производство модернизированной версии танков Т-90, лицензию на которые она приобрела у России. Как сообщает англоязычный милитарный портал Janes, индийская оборонная промышленность уже поставила в войска первые 10 танков Т-90 Mk-III.

Отмечается, что лицензионное соглашение с Россией было заключено в 2019 году. Согласно ему, Индия индийская промышленность изготовит и поставит в войска 464 новых танка Т-90 Mk-III.

По словам индийских чиновников, эта версия Т-90 получит «новую» систему автоматического сопровождения целей, цифровой баллистический вычислитель и прицельные комплексы. Он также оснащен средневолновым инфракрасным (MWIR) командирским прицелом, совместно разработанным Индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) и Bharat Electronics Limited (BEL).

Утверждается, что индийская версия Т-90 якобы способна обнаруживать цели на дистанции до 8 километров в дневное и ночное время; хотя интегрированный в него лазерный дальномер имеет заявленную дальность обнаружения целей только до 5 километров.

Остальные 454 запланированных Т-90 Mk-III индийская промышленность должна изготовить в течение следующих 5 лет.

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