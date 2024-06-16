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Пиццерия на колесах: представлен самый необычный внедорожник Lexus

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  • 16.06.2024, 9:45
  • 1,778
Пиццерия на колесах: представлен самый необычный внедорожник Lexus

Кроме того, внедорожник оснастили минибаром для вина.

Внедорожник Lexus GX 2024 получил необычную версию Monogram. Для фестиваля еды и вина в Аспене его превратили в передвижную пиццерию. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Lexus.

От стандартного Lexus GX 550 отличается особыми колесными дисками, бронзовым декором и рейлингами для багажника на крыше. К тому же, двери багажника выполнены двустворчатыми.

Именно за этой дверью скрывается основная «фишка» Lexus GX Monogram. В багажнике установили портативную пиццерию с настоящей электрической печью.

Кроме того, в самой двери предусмотрены полки для посуды и раскладной стул, а вместо задних окон есть отсек для бокалов.

В салоне же появились минибар для вина, кофеварка и раскладной столик. На втором ряду установлены два отдельных кресла. Как интерьер, так и багажник Lexus GX отделаны дорогой двухцветной кожей.

Силовой агрегат Lexus GX 550 остался без изменений. Внедорожник оснащен 3,5-литровым V6 твин-турбо на 354 л. с. и 10-ступенчатой автоматической КПП.

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