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Россияне попали в полное окружение в Волчанске: выяснилась судьба оккупантов

  • 16.06.2024, 10:55
  • 2,354
Россияне попали в полное окружение в Волчанске: выяснилась судьба оккупантов
Александр Коваленко

Эксперт указал на важную деталь.

Российские оккупационные войска попали в окружение на Харьковщине. Силы врага заблокированы на территории агрегатного завода в Волчанске, поставки провизии и БК затруднены. Об этом в эфире «Эспрессо» сообщил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По его словам, наступление российских войск на этом направлении фронта находится в стадии стагнации, ведь после продвижения в направлении населенного пункта Тихое, они были вынуждены возвращаться на исходные позиции.

«В самом Волчанске очень интересная ситуация возникла недавно, когда их штурмовое подразделение было окружено на заводе. С одной стороны якобы, если смотреть на карты, то там есть контроль, а с другой стороны - это подразделение, которое находится полностью в окружении», - отметил Коваленко.

Эксперт указывает на то, что снабжение окруженных военных РФ осуществляется с помощью дронов. Коваленко добавляет, что из данной ситуации у вражеского подразделения будет только 2 варианта выхода: сдаться в плен или стать 200-ми.

«Это ненадежный логистический элемент, который может им помочь удержать эту позицию, поэтому в ближайшее время, я думаю, они или сдадутся в плен, или будут двухсотыми», - подытожил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление».

Он отметил, что в целом наиболее опасные зоны, где российские войска все еще могут продвигаться, - это Покровское, Краматорское направление, а также город Часов Яр. В целом, ситуация в Харьковской области является более стабильной и под контролем Вооруженных сил Украины.

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