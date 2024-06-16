Авиация ВСУ сбросила бомбы весом 227 кг на окруженных на заводе в Волчанске россиян 5 16.06.2024, 14:20

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Видеофакт.

Воздушные силы ВСУ нанесли удары корректируемыми авиабомбами по позициям россиян, находящихся на окруженном заводе в Волчанске. Соответствующее видео было опубликовано в Сети, передает dialog.ua.

Удары были нанесены с использованием корректируемого вооружения, поскольку на кадрах опубликованного видео показаны точные взрывы относительно небольшой площади.

Точный тип используемых авиационных бомб неизвестен, но, судя по видео, использовались авиабомбы весом до 227 кг.

Следует отметить, что остатки российских подразделений находятся в окруженном агрегатном заводе в городе Волчанске.

Для их уничтожения Силы обороны используют потенциал высокоточного вооружения, чтобы выбитых их с этих позиций.

Использование авиационных бомб очень эффективно, поскольку позволяет осуществлять сброс с высокой точностью.

Кроме того, авиационные бомбы серии Mk.82 оснащены 89 кг взрывчатого вещества, а серии Mk.83 – 202 кг, что обеспечивает лучшие возможности по ликвидации врага и его позиций.

Следует отметить, что на сегодняшний день Воздушные силы ВСУ используют американские высокоточные авиационные бомбы семейства JDAM/ER и SDB, а также французские, семейства AASM (Hammer).

Кроме этого, в Украине готовятся к испытаниям собственного аналога дальнобойной корректированной авиационной бомбы JDAM-ER.