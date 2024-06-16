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У россиян началась «черная полоса» под Харьковом

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  • 16.06.2024, 20:04
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У россиян началась «черная полоса» под Харьковом

В Волчанске ДРГ попала в «котел», у Липцев «насыпают» ВСУ.

Ситуация для группировки «Север» ВС РФ на Харьковском направлении продолжает ухудшаться. Проблемы оккупантов наблюдаются как в Волчанске, так и под Липцами.

Воин 24-й штурмовой бригады «Айдар» ВСУ Станислав Бунятов, известный под позывным «Осман», рассказал о текущей ситуации на фронте. Он охарактеризовал положение ВСУ в Волчанске как «сложное, но контролируемое», отметив продолжающиеся тяжелые бои, в результате которых противник вынужден отступать.

Попытки российских военных прорваться к окруженным сослуживцам на Агрегатном заводе завершились неудачей.

«В городе работают группы спецназа, мобиков и т.д. Сейчас у них основная задача - пробить коридор к Агрегатному (заводу - ред.) и соединиться с окруженным взводом ДРГ для дальнейшего развития наступления», - сообщил «Осман».

Военный заявил, что Силы обороны Украины успешно удерживают фронт и активно атакуют противника в нескольких районах. Особенно остро ситуация развивается в районе Липцов, где украинские вооруженные силы наносят массированные удары по позициям противника.

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